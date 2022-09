“Non mi è mai successo prima”. Antonella Clerici quasi non ci crede: che sorpresa in studio (Di martedì 27 settembre 2022) Momento indimenticabile per Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno. Nella puntata del 27 settembre si è registrato un episodio praticamente unico nel suo genere, che ha lasciato a bocca aperta la conduttrice televisiva. Indubbiamente anche il pubblico che in quel momento era piazzato davanti al piccolo schermo sarà rimasto piacevolmente sorpreso da quei minuti veramente incredibili. Un gesto straordinario, che davvero in pochi avrebbero fatto, ma che da una persona in collegamento è giunta dal suo cuore. Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno è solita parlare di tanti argomenti, ma stavolta a rubare la scena è stato un telespettatore. Nei giorni scorsi, dopo la terribile alluvione avvenuta nelle Marche, lei si era lasciata andare a questa reazione sui social: “Carissimi, il mio pensiero è in questo momento per ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Momento indimenticabile pera È sempre mezzogiorno. Nella puntata del 27 settembre si è registrato un episodio praticamente unico nel suo genere, che ha lasciato a bocca aperta la conduttrice televisiva. Indubbiamente anche il pubblico che in quel momento era piazzato davanti al piccolo schermo sarà rimasto piacevolmente sorpreso da quei minuti veramente incredibili. Un gesto straordinario, che davvero in pochi avrebbero fatto, ma che da una persona in collegamento è giunta dal suo cuore.a È sempre mezzogiorno è solita parlare di tanti argomenti, ma stavolta a rubare la scena è stato un telespettatore. Nei giorni scorsi, dopo la terribile alluvione avvenuta nelle Marche, lei si era lasciata andare a questa reazione sui social: “Carissimi, il mio pensiero è in questo momento per ...

Pontifex_it : Desidero ribadire che l’uso dell’energia atomica per fini di guerra è, oggi più che mai, un crimine, non solo contr… - teatrolafenice : Chi non ha mai ascoltato queste battute d'inizio della 'Rapsodia in blue'? Correte ai ripari, se non l'aveste mai f… - DantiNicola : È ufficiale: l'Italia con #Draghi ha raggiunto tutti i 45 obiettivi previsti dal #PNRR e l'@EU_Commission ha dato v… - salvinimi : Per quanto sappiamo il #NordStream2 non è mai entrato in funzione. Due delle perdite sarebbero del gasdotto #Nordstream1 - Vallepeppe : @PaolaRgnm @siriomerenda Nah... io son sempre stato di destra, ma non ho mai reagito come stanno facendo ora quelli di sinistra... -