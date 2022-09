MotoGP, Takaaki Nakagami non ce la fa e deve dare forfait per il GP della Thailandia. Svelato il suo sostituto (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo aver stretto i denti in condizioni fisiche estreme per poter correre davanti al proprio pubblico il Gran Premio del Giappone a Motegi, Takaaki Nakagami si deve fermare ed è costretto a dare forfait per il Gran Premio della Thailandia 2022 in programma questo weekend a Buriram per la MotoGP. Il trentenne nipponico ha effettuato nuovi esami medici in Giappone, in cui è stata riscontrata una lacerazione del tendine estensore di un dito. Necessaria dunque una nuova operazione alla mano destra infortunata nell’incidente del primo giro di Aragon. LCR Honda ha già annunciato che sarà Tetsuta Nagashima a prendere il suo posto in Thailandia. “Prima di tutto spero che Taka stia bene e spero che possa tornare il prima possibile. Cercherò di ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo aver stretto i denti in condizioni fisiche estreme per poter correre davanti al proprio pubblico il Gran Premio del Giappone a Motegi,sifermare ed è costretto aper il Gran Premio2022 in programma questo weekend a Buriram per la. Il trentenne nipponico ha effettuato nuovi esami medici in Giappone, in cui è stata riscontrata una lacerazione del tendine estensore di un dito. Necessaria dunque una nuova operazione alla mano destra infortunata nell’incidente del primo giro di Aragon. LCR Honda ha già annunciato che sarà Tetsuta Nagashima a prendere il suo posto in. “Prima di tutto spero che Taka stia bene e spero che possa tornare il prima possibile. Cercherò di ...

