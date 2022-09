leggo.it

Nell'appartamento in via Cleonia 30, a, dove si erano introdotti dalla finestra del bagno, l'anziana inquilina si è svegliata e dopo averli messi in fuga ha chiamato la polizia. L'incubo ...Cosa che esclude l'ipotesi,incredibilmente per buona nelle passate inchieste, che la moto ... nell'estate del 1980, mentre era in servizio notturno a bordo della volante2, aveva ... Monteverde, presa la banda dei ladri acrobati: due maggiorenni e una ragazzina svaligiavano le case Tra i residenti, ormai costretti a vivere tappari in casa nel terrore di essere rapinati e derubati, la banda era conosciuta come quella dei “ladri acrobati”.Ancora un episodio di violenza in un ospedale romano e ancora al San Camillo preda stavolta della furia inarrestabile di un cittadino del Gambia entrato nel pronto soccorso del nosocomio ...