Milano, liceo occupato dopo l'esito delle elezioni: ma i giovani devono essere rivoluzione non difensori del sistema (Di martedì 27 settembre 2022) Milano, 27 set – Nella giornata di ieri, in seguito al risultato delle elezioni politiche che ha visto la schiacciante vittoria della coalizione di centrodestra e soprattutto l'exploit di Fratelli d'Italia, formazione che si è attestata come prima forza politica del paese con circa il 26% dei voti, gli studenti del liceo classico Manzoni hanno deciso di occupare la scuola per protestare contro la vittoria del partito di Giorgia Meloni. La decisione è stata presa in seguito ad un picchetto di protesta dei giovani, culminato con la decisione di un'occupazione della durata di due giorni. I giovani accecati dal progressismo e politicamente corretto Una piccola minoranza ideologizzata, rappresentata dai soliti collettivi antifascisti, pretende di rappresentare l'intera generazione di ...

AngeloCiocca : A Milano gli studenti occupano il liceo Manzoni per protestare contro la vittoria del centrodestra. Alla faccia della democrazia??????? - matteosalvinimi : Liceo Manzoni di Milano “okkupato” contro la vittoria elettorale del Centrodestra? Ragazzi, la DEMOCRAZIA significa… - Giorgiolaporta : Se i loro beniamini non vincono le #ElezioniPolitiche2022 loro occupano e impediscono agli altri di studiare. E chi… - cardella42 : RT @matteosalvinimi: Liceo Manzoni di Milano “okkupato” contro la vittoria elettorale del Centrodestra? Ragazzi, la DEMOCRAZIA significa ch… - Lampuguvit : Brava la preside del Manzoni di Milano che minaccia il 5 in condotta con tutte le sue note conseguenze agli stude… -