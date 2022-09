Meloni e Santanchè candidate plurielette: cinque seggi a testa. Dovranno optare (Di martedì 27 settembre 2022) ‘Elette’ per ben cinque volte: sono Giorgia Meloni e Daniela Santanchè le candidate plurielette in tutta Italia, ambedue schierate con Fratelli d’Italia, rispettivamente alla Camera e al Senato. Giorgia Meloni è risultata eletta (secondo i dati del Viminale) in Lombardia, Lazio, Puglia e in due collegi in Sicilia. Santanché in Piemonte, due collegi in Lombardia, Toscana e Lazio. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato eletto quattro volte (al Senato) in Piemonte, Lombardia, Lazio e Campania. Tra chi è stato eletto in tre collegi ci sono Chiara La Porta (Fdi alla Camera), Antonio Tajani alla Camera, Isabella Rauti al Senato, Carlo Calenda e Matteo Renzi, ambedue al Senato. Il ridotto numero di eletti non ha portato numerosi plurieletti al centrosinistra: fanno eccezione Simona Malpezzi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 settembre 2022) ‘Elette’ per benvolte: sono GiorgiaDanielalein tutta Italia, ambedue schierate con Fratelli d’Italia, rispettivamente alla Camera e al Senato. Giorgia Meloni è risultata eletta (secondo i dati del Viminale) in Lombardia, Lazio, Puglia e in due collegi in Sicilia. Santanché in Piemonte, due collegi in Lombardia, Toscana e Lazio. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato eletto quattro volte (al Senato) in Piemonte, Lombardia, Lazio e Campania. Tra chi è stato eletto in tre collegi ci sono Chiara La Porta (Fdi alla Camera), Antonio Tajani alla Camera, Isabella Rauti al Senato, Carlo Calenda e Matteo Renzi, ambedue al Senato. Il ridotto numero di eletti non ha portato numerosi plurieletti al centrosinistra: fanno eccezione Simona Malpezzi ...

