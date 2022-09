(Di martedì 27 settembre 2022) Giornata di debutto per gli ultimitennistiimpegnati nel primo turno del "Lisboa Belem Open", torneo Challenger ATP con un montepremi di 45.730 euro che si sta disputando sui campi ...

Tiscali

... torneo Challenger ATP con un montepremi di 45.730 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa di, in Portogallo. Riccardo Bonadio (n.184 ATP) farà il suo esordio contro il ...I bianconerial Parco dei Principi di Parigi contro la corazzata Psg, campione di Francia ...ottica qualificazione saranno quelle con il Benfica - che contemporaneamente affronterà a... Lisbona, debuttano altri cinque italiani Giornata di debutto per gli ultimi cinque tennisti italiani impegnati nel primo turno del 'Lisboa Belem Open', torneo Challenger ATP con ...Terza affermazione consecutiva dei ragazzi dell’Unitet Deaf Club ai campionati nazionali nel canton Argovia, dove trionfano senza perdere un solo incontro ...