Linificio e Canapificio Nazionale Srl Società benefit scende in campo con Lussana Basket

(Di martedì 27 settembre 2022) Bergamo.S.r.lè l’azienda storica bergamasca che da quasi 150 anni è leader mondiale nella produzione ad alta sostenibilità di filati di lino e canapa unici e raffinati acquistati dalle tessiture di tutto il mondo per la creazione di stoffe di elevato pregio. Oggi questi tessuti sono utilizzati nei settori dell’abbigliamento, arredamento, arredo casa, per la produzione di tele per pittura, per le vele nel settore nautico, ma anche in settori tecnici extra tessile, fornendo il filato di lino che è la base per il packaging sostenibile per il settore ortofrutticolo Lincredible – 100% Linen, Super Sustainable Packaging e ancora, lavora per creare una soluzione alternativa alla plastica per le reti da pesca. Attenzione alla tradizione e forte propensione al ...