Italia, Gazzetta: “Donnarumma e Raspadori splendono a Budapest” (Di martedì 27 settembre 2022) Italia, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta ha davvero colto nel segno con l’Italia che non va al Mondiale, ma brilla. “Millecinquecento è un bel numero, suona bene. E’ un numero (di gol) che parla di una lunga storia, fatta di attaccanti che hanno fatto la storia. Cifre tonde come le loro carriere: Mario Corso (il numero 500), Paolo Rossi (800), Bobo Vieri (1000), Luca Toni (1200). Ieri a segnare il gol numero 1500 della Nazionale è stato Federico Dimarco, uno che fa un altro mestiere. Comunque ogni tanto segna – e neanche poco, considerando che dovrebbe occuparsi anzitutto di altro – perché ha un piede affilato e preciso come un coltello, ma di solito lo usa per rasoiare calci piazzati, non per tap in come quello di ieri sera. Che ha ferito a sangue l’Ungheria. Un esterno, non una punta, ma è simbolico pure ... Leggi su seriea24 (Di martedì 27 settembre 2022)- Come riporta ad oggi laha davvero colto nel segno con l’che non va al Mondiale, ma brilla. “Millecinquecento è un bel numero, suona bene. E’ un numero (di gol) che parla di una lunga storia, fatta di attaccanti che hanno fatto la storia. Cifre tonde come le loro carriere: Mario Corso (il numero 500), Paolo Rossi (800), Bobo Vieri (1000), Luca Toni (1200). Ieri a segnare il gol numero 1500 della Nazionale è stato Federico Dimarco, uno che fa un altro mestiere. Comunque ogni tanto segna – e neanche poco, considerando che dovrebbe occuparsi anzitutto di altro – perché ha un piede affilato e preciso come un coltello, ma di solito lo usa per rasoiare calci piazzati, non per tap in come quello di ieri sera. Che ha ferito a sangue l’Ungheria. Un esterno, non una punta, ma è simbolico pure ...

