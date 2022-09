Infortunio Immobile | giovedì altri esami | Lazio col fiato sospeso

(Di martedì 27 settembre 2022): nella giornata dinuoviper l’attaccante della, che tiene ilper Ciro. L’che gli ha fatto saltare Inghilterra e Ungheria non è superato e lo tiene a rischio per lo Spezia. Ieri mattina è stato sottoposto a controlli dai medici biancocelesti che hanno confermato l’edema muscolare e per tantoverrà sottoposto a nuovi controlli. L’edema deve riassorbirsi, come riportato dal Corriere dello Sport. Immaginarlo in campo da titolare domenica prossima sembra un’illusione, ma forse riuscirà ad accomodarsi in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #SerieA | @OfficialSSLazio, il comunicato ufficiale dopo gli esami strumentali di #Immobile - CalcioNews24 : La #Lazio attende novità da #Immobile ?? - LazioNews_24 : Le ultime su #Immobile ????? - cirelligianluc : @AnfetaMilan Chi glielo spiega a sto tizio che le uniche partite non vinte nel girone che hanno compromesso la qual… - LazionewsEu : #Immobile ko: giovedì nuovi controlli. La situazione ???? #sslazio #Lazio #LazionewsEu #LazioNews -

Dello stesso avviso Markus25: "L'diè stato una manna dal cielo per la Nazionale". Promosso anche il sottovalutato Dimarco. Ci sono stati poi elogi per Federico Dimarco durante il ...Esami per, resta in dubbio per la gara contro lo Spezia. Nel Milan out Maignan, giocherà ... squadra per squadra (in ordine alfabetico) per l'8giornataBROZOVIC: I TEMPI DI RECUPERO ...Infortunio Immobile - Punto interrogativo sulle condizioni di Immobile in vista dell'8^ giornata di campionato. Novità e ultimissime.Gli Azzurri si sono risollevati, ma l'esclusione dai Mondiali brucia ancora Quanti rimpianti! Se da un lato fa piacere vedere una Nazionale nuovamente competitiva, dall'altro aumenta in maniera espone ...