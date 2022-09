Il Volo, sapete chi è la fidanzata di Gianluca Ginoble? L’ha conquistata così – FOTO (Di martedì 27 settembre 2022) Gianluca Ginoble de Il Volo da tempo vive una felice storia d’amore, scopriamo chi è la fidanzata del cantante. Il trio di cantanti de Il Volo, da ormai più di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 27 settembre 2022)de Ilda tempo vive una felice storia d’amore, scopriamo chi è ladel cantante. Il trio di cantanti de Il, da ormai più di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

G_A_V_76 : @BloombergDotOrg @EarthshotPrize Il problema caro Principe.. è che per far ciò, c’è bisogno di GRANDI sacrifici ..… - oratiosky : RT @Peciolino: Questa sera venite da noi per scommettere su chi sarà la vincitrice di UK 4, solo sulla base del Meet The Queens! Ne sapete… - Peciolino : Questa sera venite da noi per scommettere su chi sarà la vincitrice di UK 4, solo sulla base del Meet The Queens! N… - GiovanniGattul2 : Leggo dell'asserita correlazione tra la perturbazione atmosferica nelle Marche e il volo di un non meglio definito… - Neoxinal : @pbecchi 46 minuti fa 146 “747” in volo sopra le nostre teste. Siete alla frutta non sapete più a cosa attaccarvi,… -