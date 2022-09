Guerra Russia-Ucraina, 16 km di auto in coda al confine con la Georgia. Medvedev: “Se necessario diritto a usare armi nucleari” (Di martedì 27 settembre 2022) L'ex talpa della Nsa sarà esentato dalla mobilitazione militare parziale. Proseguono le proteste nella regione russa del Daghestan contro il Cremlino. I russi chiudono zone occupate Kherson in entrata e uscita Leggi su lastampa (Di martedì 27 settembre 2022) L'ex talpa della Nsa sarà esentato dalla mobilitazione militare parziale. Proseguono le proteste nella regione russa del Daghestan contro il Cremlino. I russi chiudono zone occupate Kherson in entrata e uscita

ladyonorato : E soprattutto, auguriamoci che sia capace e pronta a fare di tutto, “whatever it takes” per evitare che l’Italia si… - martaottaviani : #Russia sta mandando in guerra soldati allo sbaraglio senza nemmeno addestrarli. Chissà cosa ne pensano due 'sapien… - _Nico_Piro_ : #27settembre con la chiamata dei riservisti la guerra arriva in Russia. Sin'ora quello in Ucraina era un conflitto… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: La possibilità di una guerra nucleare viene discussa persino all’Assemblea generale dell’Onu - Antimbecilli : Nord Stream, il ministro dell’economia tedesco: gasdotti sotto attacco | Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi… -