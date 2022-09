Gf Vip 7, dopo le lacrime di Ginevra Lamborghini la sorella Elettra rompe il silenzio: “Spettacolo triste, ecco la ragione per cui non c’è mai stato nessun chiarimento” (Di martedì 27 settembre 2022) Una delle concorrenti di questa settimana edizione del Grande Fratello Vip è Ginevra Lamborghini, sorella della cantante Elettra. Da diversi anni le due ragazze non hanno più alcun tipo di rapporto, tant’è che Ginevra è stata l’unico membro della famiglia Lamborghini a non essere invitata al matrimonio di Elettra con Afrojack. La rottura fra le due ereditiere è stata al centro dell’attenzione fin dalla prima puntata. Nemmeno la diffida arrivata dagli avvocati della cantante ha messo la parola fine a quello che è diventato uno degli argomenti principali del reality show. Ieri sera nel corso della terza puntata, mentre Ginevra in lacrime raccontava ancora della sua sofferenza, Elettra ha pubblicato una storia, poi ... Leggi su isaechia (Di martedì 27 settembre 2022) Una delle concorrenti di questa settimana edizione del Grande Fratello Vip èdella cantante. Da diversi anni le due ragazze non hanno più alcun tipo di rapporto, tant’è cheè stata l’unico membro della famigliaa non essere invitata al matrimonio dicon Afrojack. La rottura fra le due ereditiere è stata al centro dell’attenzione fin dalla prima puntata. Nemmeno la diffida arrivata dagli avvocati della cantante ha messo la parola fine a quello che è diventato uno degli argomenti principali del reality show. Ieri sera nel corso della terza puntata, mentreinraccontava ancora della sua sofferenza,ha pubblicato una storia, poi ...

