Fucecchio | Fratelli d' Italia supera il Pd | lo storico sorpasso - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 27 settembre 2022) Il partito della Meloni non ha rappresentanti in consiglio comunale ma ha abbattuto il fortino rosso. Spinelli: 'Scriverò subito al nuovo ministro per le ...

LA NAZIONE

Il partito della Meloni non ha rappresentanti in consiglio comunale ma ha abbattuto il fortino rosso. Spinelli: 'Scriverò subito al nuovo ministro per le ...Santa Croce sull'Arno, San Miniato,, Castelfranco di Sotto e Montopoli in Val d'Arno sono ...d'Italia non arriva alle percentuali di Castelfranco o Santa Croce o Montopoli. Nei ... Fucecchio, Fratelli d'Italia supera il Pd: lo storico sorpasso Il partito della Meloni non ha rappresentanti in consiglio comunale ma ha abbattuto il fortino rosso. Spinelli: "Scriverò subito al nuovo ministro per le Cerbaie" ...di Valentina ConteA contatto con le persone. A cena, in assemblea, nei gazebo, nelle sedi di partito. Ecco l’arma vincente di Fratelli d’Italia che ha sbancato a livello nazionale, portando il segreta ...