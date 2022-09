(Di martedì 27 settembre 2022) Riardo, 27 set. (Adnkronos) - “entra con una partecipazione di minoranza incon il compito di finanziare anche lo sviluppo della possibile applicazione industriale del”. Così Carlo Pontecorvo, presidente diSocietà Benefit, dallo stabilimento di Riardo, in occasione della presentazione della nuova partnership tra la storica azienda italiana attiva nel mercato delle acque minerali e l'acceleratore napoletano Materias. “Sarà una collaborazione - ha aggiunto Pontecorvo - in cui il team di Materias si occuperà della ricerca scientifica mentresi occuperà dello sviluppo delladella molecola. Perè una partecipazione significativa e importante essendo una società benefit che dà molto spazio a ...

lifestyleblogit : Ferrarelle con Sanidrink per l’industrializzazione del peptide - -

Il Sannio Quotidiano

... che intende imprimerecoraggio una svolta e un rilancio dell'identita' e dell'estro che ... la sponsorizzazione di Land Rover e Auto Prima, la partnership die Asso Artigiani Imprese ......e degli artisti di strada al ritmo della musica della Banda Risciò che arriva a Tarantotutti i ..., Roboqbo, Longino& Cardenal, la Bcc di San Marzano di San Giuseppe, Ninfole1921, Bertos ... Ferrarelle con Sanidrink per l’industrializzazione del peptide Riardo, 27 set. (Adnkronos) – “Ferrarelle entra con una partecipazione di minoranza in Sanidrink con il compito di finanziare anche lo sviluppo della possibile applicazione industriale del peptide”. C ...Riardo, 27 set. – (Adnkronos) – “Questa è un’innovazione basata sulla conoscenza. C’è stato molto lavoro di ricerca prima di poter immaginare di usare i peptidi come principali elementi antibatterici” ...