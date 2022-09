FdI mette radici al Nord e al Centro, resiste (ma a fatica) la Zona rossa del Pd: le mappe post-voto dell’Istituto Cattaneo – Lo studio (Di martedì 27 settembre 2022) Nuove aree conquistate, ritirate poco strategiche e fortini che rimangono in piedi. Sono solo alcune delle osservazioni che si possono fare all’indomani dei risultati elettorali sulla distribuzione geografica del voto. L’Istituto di studi e ricerche Carlo Cattaneo ha pubblicato una analisi di approfondimento intitolata: La nuova geografia del voto. Osservando la distribuzione territoriale dei consensi ottenuti dai 4 partiti che hanno ottenuto più voti, emergono tutte le problematiche che i partiti dovranno affrontare nei prossimi mesi e i punti di forza da cui poter ripartire. FdI si radicalizza anche al Centro Lo studio, a cura di Cecilia Biancalana e Moreno Mancosu, inizia prendendo in esame l’exploit di Fratelli d’Italia. Vincitore di queste elezioni, il partito di Giorgia Meloni è passato ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) Nuove aree conquistate, ritirate poco strategiche e fortini che rimangono in piedi. Sono solo alcune delle osservazioni che si possono fare all’indomani dei risultati elettorali sulla distribuzione geografica del. L’Istituto di studi e ricerche Carloha pubblicato una analisi di approfondimento intitolata: La nuova geografia del. Osservando la distribuzione territoriale dei consensi ottenuti dai 4 partiti che hanno ottenuto più voti, emergono tutte le problematiche che i partiti dovranno affrontare nei prossimi mesi e i punti di forza da cui poter ripartire. FdI si radicalizza anche alLo, a cura di Cecilia Biancalana e Moreno Mancosu, inizia prendendo in esame l’exploit di Fratelli d’Italia. Vincitore di queste elezioni, il partito di Giorgia Meloni è passato ...

