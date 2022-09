Evenepoel è arrivato per prendersi tutto

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 27 settembre 2022) Ferragosto è una data strana per correre il Giro di Lombardia, non a caso è noto come La Classica delle Foglie Morte. Nel 2020, però, per via della pandemia, a ferragosto si corre il Giro di Lombardia nonostante gli alberi siano ancora verdi, e mentre il gruppo si è arrampicato sul Ghisallo, un piccolo drappello di uomini arriva sul terribile Muro di Sormano pronti a lanciarsi in discesa per poi darsi battaglia sugli strappi nel finale verso Como. Si buttano in discesa a tomba aperta, direbbe qualcuno, facendo il pelo alle curve, i freni che fischiano disperati. Poi una mezza curva cieca a sinistra prima di un restringimento, un ponte, un muretto basso, quando improvvisamente un corpo che cade nel burrone. Qualche metro più in basso, sotto a quel ponte, la figura di Remcosta immobile facendo temere il peggio. Respira, è cosciente, ma il bacino è ...