Elezioni 2022, anche il Pd Sensi fuori dal Parlamento: "Finisce qui" (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – "Andata, niente, sono fuori". Inizia così il lungo post del dem Filippo Sensi, deputato Pd e candidato non eletto alle ultime Elezioni politiche. "La mia esperienza parlamentare Finisce qui, dopo quasi cinque anni alla Camera che ho cercato di onorare, non sempre riuscendoci, ma – credetemi – ogni singolo giorno. Ogni singolo giorno", scrive su Instagram, continuando: "In queste settimane di campagna elettorale come candidato del Partito Democratico al Senato ho incontrato una classe dirigente sui famosi territori, che poi sono le città e i paesi di questa nostra terra unica, di una qualità e una ricchezza umana da non crederci. Ragazze e ragazzi con responsabilità di amministrazione, di guida, nel partito, nelle istituzioni locali che mi hanno restituito un senso di speranza e di passione per il futuro ...

