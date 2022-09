Elettra Lamborghini pubblica una storia che poi cancella su Ginevra?

Leggi su novella2000

(Di martedì 27 settembre 2022) Il gesto diCome sappiamo quest’anno a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 7 è stata, sorella di. Le due tuttavia da anni non hanno più rapporti e non si rivolgono più la parola. Ma non solo. La cantante ha anche deciso di non invitare al suo matrimonio L'articolo proviene da Novella 2000.