(Di martedì 27 settembre 2022) Nel centrodestra si fanno iper il nuovo. L'incontro tra Giorgia Meloni e Antonio Tajani è servito per un primo giro d'orizzonte, a partire dal tema dell'elezione dei presidenti delle Camere, anche se nell'incontro non si sarebbero fatti, hanno spiegato fonti di FI, neanche riguardo all'esecutivo. «Lavoriamo per l'Italia», si è limitato a dire l'ex presidente del Parlamento europeo. Una delle ipotesi sul tavolo - riferiscono fonti parlamentari del centrodestra - è che possano esserci due, lo stesso Tajani e il segretario della Lega Salvini. Itasselli riguardano proprio le cariche di Montecitorio e palazzo Madama, con Calderoli e La Russa - più il primo che il secondo - che potrebbero succedere alla Casellati. Il presidente di Fdi non ...

Gabriele885 : RT @tempoweb: 'Due vicepremier', primi passi sul #governo. Totoministri: tutti i nomi #centrodestra #meloni #salvini #tajani #27settembre #… - telodogratis : Nel totoministri spunta ipotesi due vicepremier - ItalyNowadays : Nel totoministri spunta ipotesi due vicepremier. #Politica - Ucrainarussia : ??Verso nuovo governo, ipotesi due vicepremier: #Salvini e #Tajani - Enzo91264807 : RT @tempoweb: 'Due vicepremier', primi passi sul #governo. Totoministri: tutti i nomi #centrodestra #meloni #salvini #tajani #27settembre #… -

Abruzzoweb.it

... la vittoria del centrodestra Punti chiave 20:21 Mattarella attende i presidenti della Camera, poi le consultazioni 20:17 Governo centrodestra, ipotesi: Salvini e Tajani 19:04 Lega: ...In quanti ministeri si traduca la richiesta, lo spiega lo stesso Antonio Tajani a 'Un giorno da pecora': "o tre "Io spero anche quattro magari...". Ma la vera spina per Giorgia Meloni è Matteo ... GOVERNO, PRIMI PASSI NEL CENTRODESTRA: TAJANI DA MELONI, IPOTESI DUE VICEPREMIER | Ultime notizie di cronaca Abruzzo - AbruzzoWeb Un progetto che vede come novità l'idea di nominare dei vicepremier. Due caselle che potrebbero essere affidate a Tajani e Matteo Salvini (il partito chiede per lui un ruolo da "protagonista"), per ...Nel centrodestra si fanno i primi passi per il nuovo governo. L’incontro tra Giorgia Meloni e Antonio Tajani è servito ...