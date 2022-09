Detenuto trovato morto in bagno, venerdì l’autopsia (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata fissata per venerdì prossimo l’autopsia sul corpo del Detenuto deceduto nel carcere napoletano di Poggioreale lo scorso 18 settembre. L’esame disposto dalla Procura per accertare le cause della morte dell’uomo, si sarebbe dovuto tenere oggi. Il legale della famiglia del Detenuto, l’avvocato Domenico De Rosa, ha nominato un consulente che assisterà agli accertamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata fissata perprossimosul corpo deldeceduto nel carcere napoletano di Poggioreale lo scorso 18 settembre. L’esame disposto dalla Procura per accertare le cause della morte dell’uomo, si sarebbe dovuto tenere oggi. Il legale della famiglia del, l’avvocato Domenico De Rosa, ha nominato un consulente che assisterà agli accertamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

