Cuba, l'uragano Ian sale alla categoria 3 e colpisce l'isola (Di martedì 27 settembre 2022) Alberi sradicati e cavi elettrici ricoprono le strade di Consolacion del Sur, e' la conseguenza del passaggio dell'uragano Ian nella parte occidentale di Cuba. Nella provincia di Pinar del Rio (... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 settembre 2022) Alberi sradicati e cavi elettrici ricoprono le strade di Consolacion del Sur, e' la conseguenza del passaggio dell'Ian nella parte occidentale di. Nella provincia di Pinar del Rio (...

VVazzari : Uragano Ian: massima allerta a Cuba e in Florida - GiaPettinelli : Uragano Ian lascia Cuba, 'danni considerevoli' - persempre_news : #27settembre #uragano #Ian #Florida #Cuba #evacuazione Uragano Ian, colpita Cuba: evacuati in 50mila. Aumenta la s… - AndreaLompio53 : Dopo Cuba, la Florida si prepara all'arrivo del devastante uragano #Ian, potenzialmente uno dei peggiori del secolo… - Tomas1374 : RT @LaStampa: La Florida si mobilita per l’arrivo dell'uragano Ian che ha già travolto Cuba. Sarà il più violento nel Golfo del Messico da… -