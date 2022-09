Covid, 'la crescita dei casi continuerà, ma gli ospedali sono tranquilli' - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 27 settembre 2022) Renzo Berti, direttore della Prevenzione Asl Toscana Centro: 'I casi gravi sono pochi'. Le mascherine? 'Sempre consigliabili in situazioni d'assembramento, specie al ... Leggi su lanazione (Di martedì 27 settembre 2022) Renzo Berti, direttore della Prevenzione Asl Toscana Centro: 'Igravipochi'. Le mascherine? 'Sempre consigliabili in situazioni d'assembramento, specie al ...

qn_lanazione : Covid, 'la crescita dei casi continuerà, ma gli ospedali sono tranquilli'. Renzo Berti, direttore della Prevenzione… - IlNuovoTorrazzo : Covid. In regione rapporto tamponi-contagi in crescita, al 20,5% - FranceskoNew : RT @Miti_Vigliero: Covid #27settembre 243.421 tamponi totali 44.878 nuovi contagi 18,44% tasso positività 192 ricoverati co… - paoloigna1 : RT @Miti_Vigliero: Covid #27settembre 243.421 tamponi totali 44.878 nuovi contagi 18,44% tasso positività 192 ricoverati co… - RSInews : Covid, brusco aumento di contagi in Svizzera - Nell'ultima settimana l'UFSP ha registrato 16'826 nuovi casi, con un… -