Covid 19 in Campania, bollettino del 26 settembre: 2.967 positivi (Di martedì 27 settembre 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, lunedì 26 settembre, parla di 2.967 nuovi positivi su 16.982 tamponi analizzati. Sono 2.967 i positivi del giorno al Covid 19 in Campania su 16.982 test effettuati, per un indice di contagio pari al 17,47%, in netta risalita rispetto al dato di ieri che si attestava al Leggi su 2anews (Di martedì 27 settembre 2022)19 in: ildi ieri, lunedì 26, parla di 2.967 nuovisu 16.982 tamponi analizzati. Sono 2.967 idel giorno al19 insu 16.982 test effettuati, per un indice di contagio pari al 17,47%, in netta risalita rispetto al dato di ieri che si attestava al

NicolaPorro : Una vicenda assurda, da non credere???? - ANSACampania : Covid: Campania; risalgono contagi ma nessuna vittima - tvoggi : CORONAVIRUS, IN CAMPANIA I CONTAGI SALGONO AL 17,47% Sono 2967 i positivi del giorno al Covid in Campania su 16982… - TV7Benevento : Covid. In Campania risalgono contagi ma nessuna vittima. - - salernotoday : Covid, 2.967 nuovi contagi in Campania: il bollettino -