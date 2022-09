Conte, prove tecniche di inciucio: “Dialogo con Pd? Dipende da agenda” (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set – Pd e M5s, l’inciucio: potrebbero tornare d’amore e d’accordo? Il tema esiste, non da oggi, ma dallo scioglimento delle camere. I due partiti, ufficialmente, si sono allontanati e beccati di continuo. Giuseppe Conte però, nel suo intervento di “dura” critica ad Enrico Letta e ai dem, ha lasciato aperto uno spiraglio sul quale bisognerebbe riflettere più a fondo. Conte, il Pd e il M5s e il possibile inciucio Le dichiarazioni di Conte contro Letta, durante la conferenza stampa, vengono riportate anche su Adnkronos: “Letta oggi ha puntato il dito contro di me in modo esplicito e univoco. Credo che quando c’è una sconfitta, un leader non debba cercare capri espiatori o nemici esterni. Non voglio entrare nelle dinamiche del Pd, vorrei però ricordare che bisogna dire pane al pane vino al vino: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set – Pd e M5s, l’: potrebbero tornare d’amore e d’accordo? Il tema esiste, non da oggi, ma dallo scioglimento delle camere. I due partiti, ufficialmente, si sono allontanati e beccati di continuo. Giuseppeperò, nel suo intervento di “dura” critica ad Enrico Letta e ai dem, ha lasciato aperto uno spiraglio sul quale bisognerebbe riflettere più a fondo., il Pd e il M5s e il possibileLe dichiarazioni dicontro Letta, durante la conferenza stampa, vengono riportate anche su Adnkronos: “Letta oggi ha puntato il dito contro di me in modo esplicito e univoco. Credo che quando c’è una sconfitta, un leader non debba cercare capri espiatori o nemici esterni. Non voglio entrare nelle dinamiche del Pd, vorrei però ricordare che bisogna dire pane al pane vino al vino: ...

IlPrimatoN : Piccoli segnali impercettibili - italodimuccio1 : @OGiannino prove un po a rigirare la frittata operazione cancellare conte e vedi che tutto torna!! il karma esiste - APatrignan : @G_note_ @BiondoNik Certo, ho avuto le prove che il M5S e Conte seguono le 5 Stelle, hanno fatto gia parecchio in q… - elisabettap38 : RT @ppaolino286: #Napoli se non avesse fatto le prove del diluvio universale #Conte avrebbe fatto il pieno. E molto probabilmente avrebbe i… - ppaolino286 : #Napoli se non avesse fatto le prove del diluvio universale #Conte avrebbe fatto il pieno. E molto probabilmente av… -