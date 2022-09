Canale5, che errore madornale | “Sono pazzi”: conduttore sconvolto, lo hanno umiliato (Di martedì 27 settembre 2022) Pessima notizia per i vertici di Canale5. L’ufficialità è ormai arrivata, la decisione è stata una delle peggiori mai prese: è crisi Canale5 (Mediaset Infinity)La programmazione 2022/2023 di Canale5 si è ormai avviata e, sia nel quotidiano che nella sera, Sono iniziati i programmi tanto attesi. Su alcuni fronti, la rete di Piersilvio Berlusconi si conferma un successo inaudito: Amici di Maria de Filippi e Verissimo di Silvia Toffanin Sono due programmi che ogni domenica battono la concorrenza su Rai1. Su altri fronti, però, la rete non riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati. In particolar modo, un programma della domenica sera ha vissuto un crollo devastante: i commenti Sono affilati, la colpa è della rete. Canale, problemi per Scherzi a Parte Enrico Papi ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 settembre 2022) Pessima notizia per i vertici di. L’ufficialità è ormai arrivata, la decisione è stata una delle peggiori mai prese: è crisi(Mediaset Infinity)La programmazione 2022/2023 disi è ormai avviata e, sia nel quotidiano che nella sera,iniziati i programmi tanto attesi. Su alcuni fronti, la rete di Piersilvio Berlusconi si conferma un successo inaudito: Amici di Maria de Filippi e Verissimo di Silvia Toffanindue programmi che ogni domenica battono la concorrenza su Rai1. Su altri fronti, però, la rete non riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati. In particolar modo, un programma della domenica sera ha vissuto un crollo devastante: i commentiaffilati, la colpa è della rete. Canale, problemi per Scherzi a Parte Enrico Papi ...

GrandeFratello : Gli animi nella Casa sono più che caldi! Cosa accadrà oggi in puntata? Ce lo dice il nostro @alfosignorini… ?? Ques… - GrandeFratello : La tensione sale... ?? Le luci si accendono... ?? La Porta Rossa sta per aprirsi per nuovi VIPPONI! ?? ?? #GFVIP è LI… - Yoli85981749 : RT @fictionmediaset: Intrusioni o incursioni, eccoci sul set di #ViolaComeIlMare! ?? Ridendo e scherzando siamo quasi arrivati alla data che… - Yoli85981749 : RT @fictionmediaset: “A Palermo ero venuta per vivere, ma ho capito subito che rischiavo di morirci” ?? Una città pericolosa, ma anche emozi… - Lola_yashkita : RT @CanYamanTheKing: 'Sia il pessimista che l'ottimista danno il loro contributo alla società. L'ottimista inventa l'aeroplano, il pessimis… -