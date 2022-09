Bonaccini e il futuro del Pd: "Serve un progetto più forte e più grande" (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - "Un partito che oscilla tra il 18 e il 20% non ci basta. Se è vero che da soli non si va da nessuna parte Serve un progetto più forte e più grande. Insomma insieme a un Pd nuovo bisogna costruire anche un diverso centro sinistra altrimenti rischiamo di essere meno efficaci anche nell'opposizione in Parlamento". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, conversando con i cronisti di fronte alla sede della Regione, a Bologna. "La sconfitta non è mai responsabilità di uno solo quindi non è responsabilità solo di Letta, è una responsabilità collettiva, quando si vince si vince insieme, e quando si perde si perde insieme. Ringrazio Letta, sono tra quelli che lo chiamò quando era Parigi, e lo ringrazio per essersi messo a disposizione in un momento difficile e non mi pento ... Leggi su agi (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - "Un partito che oscilla tra il 18 e il 20% non ci basta. Se è vero che da soli non si va da nessuna parteunpiùe più. Insomma insieme a un Pd nuovo bisogna costruire anche un diverso centro sinistra altrimenti rischiamo di essere meno efficaci anche nell'opposizione in Parlamento". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano, conversando con i cronisti di fronte alla sede della Regione, a Bologna. "La sconfitta non è mai responsabilità di uno solo quindi non è responsabilità solo di Letta, è una responsabilità collettiva, quando si vince si vince insieme, e quando si perde si perde insieme. Ringrazio Letta, sono tra quelli che lo chiamò quando era Parigi, e lo ringrazio per essersi messo a disposizione in un momento difficile e non mi pento ...

