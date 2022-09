Bologna, Soumaoro e Skorupski rientrano in gruppo e ci saranno contro la Juventus (Di martedì 27 settembre 2022) In vista della gara del prossimo weekend contro la Juventus, il Bologna ha ripreso ad allenarsi. Nella giornata odierna i ragazzi di mister Motta hanno svolto una seduta atletica seguita da una parte tecnica. Novità nella rosa rossoblù: Adama Soumaoro e Lukasz Skorupski sono rientrati in gruppo, così come Andrea Cambiaso, Stefan Posch, Marko Arnautovic ed Emanuel Vignato tornati dalle Nazionali. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) In vista della gara del prossimo weekendla, ilha ripreso ad allenarsi. Nella giornata odierna i ragazzi di mister Motta hanno svolto una seduta atletica seguita da una parte tecnica. Novità nella rosa rossoblù: Adamae Lukaszsono rientrati in, così come Andrea Cambiaso, Stefan Posch, Marko Arnautovic ed Emanuel Vignato tornati dalle Nazionali. SportFace.

Luxgraph : Bologna, ripresa degli allenamenti con i nazionali: in gruppo Soumaoro - sportli26181512 : Bologna, sono rientrati i nazionali. Soumaoro in gruppo: Ripresi gli allenamenti a Casteldebole per la squadra alle… - ZonaBianconeri : RT @turimorr1: Verso Juventus-Bologna, Thiago Motta sorride: Soumaoro torna in gruppo - TUTTOJUVE_COM : QUI BOLOGNA - Ripresi gli allenamenti in vista della Juve. Soumaoro in gruppo - bologna_sport : Verso #JuventusBologna: il report di oggi ?????????? -