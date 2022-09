fisco24_info : Assomela, proposta Ue sui fitofarmaci inadeguata e debole: Produttori contrari a riduzione pesticidi del 62% per l'… -

La proposta della Commissione, che trasforma in regolamento quello che prima era una direttiva - sostiene - "sarebbe estremamente penalizzante per il settore ortofrutticolo italiano ed ... Assomela, proposta Ue sui fitofarmaci inadeguata e debole La proposta di regolamento della Commissione europea per l'uso sostenibile dei fitofarmaci (SUR) che, se venisse applicata così come è ora, imporrebbe all'Italia una riduzione del 62% dell'uso dei fit ... "La proposta di Regolamento Ue sull'uso sostenibile dei pe ...