Wanda Nara addio a Icardi, nella sua vita c'è un cantante: l'indiscrezione (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo l'addio a Mauro Icardi, Wanda Nara si sta frequentando con un cantante? È questa l'ultima indiscrezione di gossip che sta movimentando la cronaca rosa in queste settimane: ecco di chi si tratta. Dopo tante voci ricorrenti e piccoli segnali confusi sui social, la stessa influencer argentina ha confermato tramite il suo profilo Instagram la decisione di separarsi dal marito e calciatore. Una scelta che ha spiazzato i fan, anche se era nell'aria ormai già dalla crisi di qualche mese fa. Ma adesso pare che la procuratrice si stia consolando con un noto cantante. fonte foto: InstagramQuando ci sono di mezzo Wanda Nara e Mauro Icardi non è detta mai l'ultima parola. Non si sa mai quello che può succedere, visti i ...

GiusCandela : Icardi pubblica chat con Wanda Nara, cancella e pubblica una sua foto con un bacio. #icardi #wandanara - SiavoushF : Wanda Nara and Mauro Icardi are separating I'm devastated - Gazzetta_it : Wanda annuncia la separazione da Icardi: 'Momento doloroso' - Fds1988 : RT @JPeppp: Non era nemmeno quotato che Wanda Nara sul divorzio stesse prendendo tutti per il culo. E quel cogl1one di Zazzaroni è stato ca… - 56assist : Conosciuto scrutatore ieri che mi ha raccontato che anni fa nella sua lista di sezione aveva Nara Colosimo Wanda e Icardi Mauro -