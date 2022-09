(Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo aver vinto Ballando con le stelle nel 2021 al fianco di Arisa, per il ballerino napoletano è arrivato il momento di gareggiare nella competizione versione UK. In cui non è l'unico giovane italiano presente. L'articolo proviene da DireDonna.

xartaddicted : auguri a una persona tanto tanto speciale. @Vito__Coppola ?????? - ladani49 : Tanti auguri di Buon Compleanno ?@Vito__Coppola? - HotHotmale2020 : VITO COPPOLA #vitocoppola - ParliamoDiNews : Il debutto di Vito Coppola a Strictly Come Dancing, che dopo l’Italia infiamma il Regno Unito #27Settembre… - Matteo_Lio92 : Scusate ma è il compleanno di quel figone di @Vito__Coppola gli facciamo gli auguri? ?????????????????? -

ha abbandonato Ballando con le Stelle per passare a Stricly Come Dancing , versione britannica dello show. La proposta gli è arrivata dopo che gli autori inglesi lo hanno visto nel ...L'artista è così passata in Rai ma solo per il periodo del talent danzante (vinto in coppia con il ballerino) per poi tornare dai colleghi di Canale 5. Negli ultimi mesi Arisa ha subito ...Il chiarimento di Arisa sulla foto del bacio con Vito Coppola. Coppola non è l’unico talento del Belpaese presente a Strictly Come Dancing. Sul suo profilo Instagram, Vito Coppola ci ha tenuto a ringr ...Dopo aver letto la lettera, Ramon ha deciso di consegnare il regalo alla maestra. Dopo aver preparato il tutto, l’allievo ha chiesto di poter incontrare la maestra Celentano e si è presentato direttam ...