Viola come il mare, chi è Can Yaman, l’attore che fa Francesco Demir? Età, dove e quanto è nato, fidanzata attuale, ex fidanzate, moglie, figli, film, laurea, dove si è laureato, quante lingue parla, dove vive, fisico, altezza e peso, Instagram (Di lunedì 26 settembre 2022) Can Yaman è l’affascinante attore turco, volto amato e apprezzato in Italia, protagonista della fiction di Canale 5 Viola come il mare, nel ruolo di Francesco Demir. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Il paradiso delle signore, chi è Francesca Del Fa, chi è l’attrice che fa Irene Cipriani? Età, data di nascita, fidanzato, Can Yaman, biografia,... Leggi su donnapop (Di lunedì 26 settembre 2022) Canè l’affascinante attore turco, volto amato e apprezzato in Italia, protagonista della fiction di Canale 5il, nel ruolo di. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Il paradiso delle signore, chi è Francesca Del Fa, chi è l’attrice che fa Irene Cipriani? Età, data di nascita, fidanzato, Can, biografia,...

pelliz_86 : RT @GiuSette7: Come siamo passati da Sandro Ciotti, Beppe Viola e Paolo Valenti a Enrico Varriale, Paola Ferrari e Lele Adani? Al di là de… - M0NIETTA : RT @cyfanpage_ita: Il talento di Silvia per la fiction: 'Vi presento Viola, inno all’empatia' #CanYaman #FrancescaChillemi #ViolaComeIlMar… - akilezna : RT @lifestyleblogit: Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti di Viola Come il Mare, la fiction di Canale 5 - - M0NIETTA : RT @cyfanpage_ita: Viola come il mare: i set, le location e dove è stata girata #CanYaman #FrancescaChillemi #ViolaComeIlMare https://t.co… - M0NIETTA : RT @redazionerumors: Francesca Chillemi è pronta a sbarcare su Canale 5 con Viola come il mare nei panni di una giornalista: ecco cosa sapp… -