Unione popolare manca il traguardo del 3% e resta fuori dal Parlamento (Di lunedì 26 settembre 2022) I sondaggi alla vigilia del voto davano Unione popolare all’1,7% con picchi del 5 in Calabria e 3,7 in Toscana ma anche lo 0,9 in Sicilia e Veneto. A Urne L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 26 settembre 2022) I sondaggi alla vigilia del voto davanoall’1,7% con picchi del 5 in Calabria e 3,7 in Toscana ma anche lo 0,9 in Sicilia e Veneto. A Urne L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Trend Swg-La7: centrodestra 43-47%, centrosinistra 25-29%; M5s 13,5-17,5%, Terzo polo 6-8% . Italex… - davcarretta : Italian Elections - Istant poll La7 Fratelli d'Italia 25% Lega 11,5% Forza Italia 7% Other: 1,5% (Right: 45%) Par… - davcarretta : Italian Elections - Exit poll Rai Fratelli d'Italia 24% Lega 10,5% Forza Italia 7% Others: 1,5% (Right: 43%) Part… - agosto_stefania : Tutte le liste di opposizione fuori dal Parlamento con Unione Popolare. Complimentoni agli astensionisti. ?? - rojc_peter : RT @davcarretta: Italian Elections - Istant poll La7 Fratelli d'Italia 25% Lega 11,5% Forza Italia 7% Other: 1,5% (Right: 45%) Partito de… -