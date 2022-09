Rula Jebreal fuori controllo | “Con Meloni pulizia immigrati e ritorno del fa***smo”

(Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set —sta rosicando, (l’unica attività che le viene veramente bene): la coalizione di centrodestra ha vinto le elezioni, e più puntuale dei proverbiali treni è arrivata la geremiade. Ieri sera la pasionaria palestinese dei diritti al caviale ha rotto il silenzio per prima, commentando i primi exit poll che davanoe compagnia in netto vantaggio sul centrosinistra.e la rosicata sui risultati delle elezioni Da oggi, secondo la giornalista, si aprono le porte di un incubo distopico a metà strada tra Medioevo, Ventennio, Santa inquisizione e segregazionismo in stile Alabama degli anni ’20. «Come previsto, la coalizione di estrema destra guidata dal partito xenofobo diha vinto clamorosamente. Un secolo dopo la presa del potere di Mussolini, ...

