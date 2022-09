Rastelli: ''Zerbin al posto di Politano? Ha doti fisiche importanti con una bella gamba'' (Di lunedì 26 settembre 2022) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Massimo Rastelli, allenatore. Queste le sue parole: “Gaetano? È cresciuto molto soprattutto dal punto di vista fisico, perché sulle sue doti tecniche non c’era molto da dire. Ha fatto esperienza in Serie B facendo sì che il Napoli lo integrasse nell’organico quest’anno. -afferma Rastelli -Se il calciatore gioca nel proprio ruolo può dare il 100% delle proprie qualità. Poi ci sono calciatori che si adattano e nel calcio moderno ce ne sono tantissimi. Gianluca è uno di questi, in Primavera giocava come esterno d’attacco, da trequartista e a Cremona ha giocato da mezz’ala ed arrivava dal ritiro con Ancelotti fatto da mediano. Ce lo vedo bene da sottopunta nel Napoli. È un giocatore da Serie A, ha un’ottima visione di gioco ed è un buon realizzatore. - ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 26 settembre 2022) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Massimo, allenatore. Queste le sue parole: “Gaetano? È cresciuto molto soprattutto dal punto di vista fisico, perché sulle suetecniche non c’era molto da dire. Ha fatto esperienza in Serie B facendo sì che il Napoli lo integrasse nell’organico quest’anno. -afferma-Se il calciatore gioca nel proprio ruolo può dare il 100% delle proprie qualità. Poi ci sono calciatori che si adattano e nel calcio moderno ce ne sono tantissimi. Gianluca è uno di questi, in Primavera giocava come esterno d’attacco, da trequartista e a Cremona ha giocato da mezz’ala ed arrivava dal ritiro con Ancelotti fatto da mediano. Ce lo vedo bene da sottopunta nel Napoli. È un giocatore da Serie A, ha un’ottima visione di gioco ed è un buon realizzatore. - ...

