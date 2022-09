Quelle lacrime al pub per Federer... che resta con noi (Di lunedì 26 settembre 2022) «Ma cosa fai, stai piangendo?». «Sì, lasciatemi piangere, oggi Federer ha giocato la sua ultima partita. Basta, non ci sarà più. Non vedremo più uno come lui. Era il tennis, ma non era solo quello. Ciao, scusatemi...». È notte fonda, la notte tra venerdì e sabato in un pub di Bergamo dove i maxischermi hanno catturato l’attenzione di alcuni clienti: a Londra si giocava il doppio di Laver Cup tra Roger Federer-Rafa Nadal (Europa) e Jack Sock-Frances Tiafoe (Resto del mondo), che hanno vinto 4-6 7-6 (2) 11-9. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 26 settembre 2022) «Ma cosa fai, stai piangendo?». «Sì, lasciatemi piangere, oggiha giocato la sua ultima partita. Basta, non ci sarà più. Non vedremo più uno come lui. Era il tennis, ma non era solo quello. Ciao, scusatemi...». È notte fonda, la notte tra venerdì e sabato in un pub di Bergamo dove i maxischermi hanno catturato l’attenzione di alcuni clienti: a Londra si giocava il doppio di Laver Cup tra Roger-Rafa Nadal (Europa) e Jack Sock-Frances Tiafoe (Resto del mondo), che hanno vinto 4-6 7-6 (2) 11-9.

