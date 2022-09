Nuovo virus in arrivo, c’è preoccupazione: resiste a tutto e distrugge qualsiasi vaccino (Di lunedì 26 settembre 2022) La scoperta di un Nuovo virus ha iniziato a preoccupare gli scienziati: il vaccino anti-Covid sarà in grado di proteggerci? Gli scienziati hanno scoperto un Nuovo coronavirus proveniente dai pipistrelli. Come già sappiamo, una situazione di questo genere potrebbe diventare un grosso problema non solo per alcuni paesi del mondo, ma per l’intera popolazione umana. Foto da CanvaInfatti, il Nuovo virus, soprannominato Khosta-2, è stato identificato per la prima volta nei pipistrelli russi. Ma questo non è tutto. A preoccupare gli scienziati è stato il fatto che potrebbe avere la capacità di infettare le cellule umane. Ma scopriamo insieme i dettagli. Il Nuovo virus La scoperta è arrivata poco fa. Conosciuto anche con il ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 26 settembre 2022) La scoperta di unha iniziato a preoccupare gli scienziati: ilanti-Covid sarà in grado di proteggerci? Gli scienziati hanno scoperto uncoronaproveniente dai pipistrelli. Come già sappiamo, una situazione di questo genere potrebbe diventare un grosso problema non solo per alcuni paesi del mondo, ma per l’intera popolazione umana. Foto da CanvaInfatti, il, soprannominato Khosta-2, è stato identificato per la prima volta nei pipistrelli russi. Ma questo non è. A preoccupare gli scienziati è stato il fatto che potrebbe avere la capacità di infettare le cellule umane. Ma scopriamo insieme i dettagli. IlLa scoperta è arrivata poco fa. Conosciuto anche con il ...

