Napoli, Spalletti prepara la maratona: 12 partite in 42 giorni (Di lunedì 26 settembre 2022) Napoli - Dodici partite in quarantadue giorni prima della pausa per il Mondiale. Sta per cominciare la lunga maratona che potrebbe risultare già decisiva col Napoli che vorrà blindare l'attuale ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 settembre 2022)- Dodiciin quarantadueprima della pausa per il Mondiale. Sta per cominciare la lungache potrebbe risultare già decisiva colche vorrà blindare l'attuale ...

anperillo : Vittoria magnifica che può indirizzare la stagione. Sfida bellissima, agonismo alle stelle. #Napoli che ha giocato… - sportli26181512 : #Napoli, #Spalletti prepara la maratona: 12 partite in 42 giorni: Si torna al lavoro a Castel Volturno in vista del… - sportli26181512 : #LenostreRubricheIamNaples Il dribbling delle Nazionali tra entusiasmo e rischi: Il dribbling delle Nazionali tra e… - sportli26181512 : Mario Rui, da guerriero a maestro grazie a Spalletti: Titolare in sette gare su nove sulla fascia sinistra nonostan… - cn1926it : Allenamento #Napoli, oggi la ripresa agli ordini di #Spalletti in vista del #Torino -