Muore in incidente stradale | la polizia va a casa sua per avvisare la moglie | trovano morta anche lei

Un uomo di 73 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale a Villajoyosa nei pressi di Alicante in Spagna. Come riporta 20minutos.es, l'incidente è avvenuto poco dopo le 22 di ieri sera. Fonti dei media locali hanno riferito l'auto guidata dall'uomo ha invaso la corsia opposta e si è scontrata frontalmente con un autogru. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: nello schianto l'auto era andata completamente distrutta e troppo gravi le lesioni riportate. La polizia è risalita alle generalità dell'uomo e due pattuglie hanno raggiunto la casa dell'uomo, lontana appena 15 km dal luogo teatro dell'incidente, per informare la moglie del tragico incidente. Davanti hanno trovato qualcosa che mai ...

