Mondiali di Volley, l’Italdonne oggi in campo con il Porto Rico (Di lunedì 26 settembre 2022) Tornano in campo le Azzurre del Volley. Questo pomeriggio alle 18 le giocatrici della Nazionale Italiana campione d’Europa sfiderà il Porto Rico al Mondiale di Olanda e Polonia. Dopo l’esordio vincente con il Camerun e a pieni punti (3 a 0 finale) (leggi qui), l’Italia punta a un altro trionfo, per proseguire a sognare. (foto@Pinelli-FederazioneItalianaPallavolo-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 26 settembre 2022) Tornano inle Azzurre del. Questo pomeriggio alle 18 le giocatrici della Nazionale Italiana campione d’Europa sfiderà ilal Mondiale di Olanda e Polonia. Dopo l’esordio vincente con il Camerun e a pieni punti (3 a 0 finale) (leggi qui), l’Italia punta a un altro trionfo, per proseguire a sognare. (foto@Pinelli-FederazioneItalianaPallavolo-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

sportli26181512 : Italia-Porto Rico in tv e streaming: dove vedere la partita dei mondiali di volley: Dopo la facile vittoria per 3-0… - SkySport : #Volley, alle 18 #Italia-#PortoRico su #SkySport Uno e in steaming su #NOW: un appuntamento da non perdere… - zazoomblog : Volley Italia-Belgio domani in tv: canale orario e diretta streaming Mondiali femminili 2022 - #Volley #Italia-Belg… - OA_Sport : Italia-Porto Rico oggi volley femminile: orario Mondiali, dove vederla in tv, programma, streaming - sportface2016 : #WWCH2022, il programma integrale odierno -