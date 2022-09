MJF: Ecco chi è il mio membro preferito della Bloodline (Di lunedì 26 settembre 2022) MJF non ha paura di dire ciò che pensa, anche se spesso il suo pensiero non trova riscontro positivo tra i fan: il wrestler tra l’altro, è noto per rimanere nel personaggio anche fuori dagli schermi e ormai il suo parlare della WWE risulta parte del suo character. Questa volta il nativo di Long Island ha parlato della Bloodline e di chi sia il suo membro preferito all’interno della stable capitanata da Roman Reigns. Sami Zayn? Durante un’intervista con Barstool Wrasslin, The Salt Of The Earth, nonostante inizialmente avrebbe voluto indicare Sami Zayn come suo preferito, ha dichiarato:“Scelgo mio “Zio Paul”…voglio dire, so che è un membro della mia tribù, ma no, è uno della Bloodline, un ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 26 settembre 2022) MJF non ha paura di dire ciò che pensa, anche se spesso il suo pensiero non trova riscontro positivo tra i fan: il wrestler tra l’altro, è noto per rimanere nel personaggio anche fuori dagli schermi e ormai il suo parlareWWE risulta parte del suo character. Questa volta il nativo di Long Island ha parlatoe di chi sia il suoall’internostable capitanata da Roman Reigns. Sami Zayn? Durante un’intervista con Barstool Wrasslin, The Salt Of The Earth, nonostante inizialmente avrebbe voluto indicare Sami Zayn come suo, ha dichiarato:“Scelgo mio “Zio Paul”…voglio dire, so che è unmia tribù, ma no, è uno, un ...

