“Mi ha costretta a tatuarmi il suo nome in faccia” | poi le botte e i maltrattamenti | condannato l’aguzzino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 settembre 2022) Una storia, l’ennesima, dida parte di chi sostiene di amare una donna e invece ne è il principale incubo. Ma per, un uomo di 41 anni di Roma, la condanna è stata confermata anche dalla suprema corte di Cassazione che ha messo così nero su bianco per l’ultima volta quanto sopportato, per paura, dalla ex compagna. La costringe a tatuarsi ilinLa vicenda era venuta alla luce nel dicembre del 2019. L’uomo, come riportato da Repubblica, era già statonei primi due gradi di giudizio e oggi si trova in carcere a scontare la sua pena; ma adesso è arrivata l’ulteriore riprova della sua colpevolezza. Quella definitiva. Tra gli atti contestati all’uomo, oltre allee ainei confronti della ex, c’è in ...