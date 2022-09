La corsa alla Camera, spoglio nel vivo: Rubano in testa, anche nel Capoluogo (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoComincia a essere significativo, seppur lontano dall’essere definitivo, il dato relativo allo scrutinio per la Camera. E’ la corsa per Montecitorio, evidentemente, a interessare più da vicino il Sannio considerato che qui si gioca la partita tra i candidati sanniti. E allora, a un quarto delle sezioni scrutinate, in testa c’è nettamente Francesco Rubano, il candidato del centrodestra che viaggia su una percentuale abbondantemente sopra al trenta per cento. Alle sue spalle, al momento, la grillina Sabrina Ricciardi, staccata di oltre dieci punti e la piddina Antonella Pepe, di poco avanti a Sandra Lonardo, soltanto quarta. Da segnalare che Rubano, seppur di poco, è in testa anche nella città Capoluogo in una competizione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoComincia a essere significativo, seppur lontano dall’essere definitivo, il dato relativo allo scrutinio per la. E’ laper Montecitorio, evidentemente, a interessare più da vicino il Sannio considerato che qui si gioca la partita tra i candidati sanniti. E allora, a un quarto delle sezioni scrutinate, inc’è nettamente Francesco, il candidato del centrodestra che viaggia su una percentuale abbondantemente sopra al trenta per cento. Alle sue spalle, al momento, la grillina Sabrina Ricciardi, staccata di oltre dieci punti e la piddina Antonella Pepe, di poco avanti a Sandra Lonardo, soltanto quarta. Da segnalare che, seppur di poco, è innella cittàin una competizione ...

