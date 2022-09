Inter | un big torna sul mercato E potrebbe partire già a gennaio

(Di lunedì 26 settembre 2022) Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Psg è pronto are alla carica per Milan Skriniar. Il giocatore è in scadenza...

, il Chelsea torna alla carica per Dumfries a gennaio: affare con la 'formula Udogie' Denzel Dumfries © LaPresseIl 'Corriere dello Sport' quest'oggi in edicola riferisce del forcing del Chelsea ...Da oggi la Roma torna al lavoro per preparare la sfida contro l'. La sconfitta contro l'Atalanta non ha compromesso la posizione in classifica ma ha certificato la poca freddezza sotto porta dei ragazzi di Mourinho . Senza le magie di Dybala la squadra non ... Inter, non solo Psg: un'altra big europea sulle tracce di Skriniar Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Psg è pronto a tornare alla carica per Milan Skriniar. Il giocatore è in scadenza nel 2023 e a gennaio i francesi rilanceranno con un'offerta sui 30 ...Sale la preoccupazione in casa Inter per l'infortunio di Marcelo Brozovic, che rischia di stare fuori parecchio: quante partite salterebbe ...