Il centrosinistra ed il Pd collassano dei difetti e negli errori di sempre

(Di lunedì 26 settembre 2022) Sguardi bassi, coltelli che cominciano a volare, accuse reciproche. Il giorno dopo il voto ilsi sveglia più a pezzi di quanto dica lo stesso risultato delle urne. Perché a sentire le dichiarazioni dei vari segretari se l’oggi è grigio il domani è a dir poco nero. Soprattutto per il Partito Democratico. Letta in conferenza stampa ha annunciato che farà da traghettatore fino al prossimo congresso (che di fatto era già cominciato durante la campagna elettorale), una sorta di dimissioni mascherate. Sulle ragioni della sconfitta, sarà per la stanchezza o perché ormai si sente più a Parigi che a Roma, Letta si è lasciato andare senza volerlo ad un’ammissione tanto candida quanto vera e profonda: «Il fatto che, in qualche modo, siamo stati al governo in questi tutti gli ultimi 10 anni non ha premiato…». Finalmente quindi anche il Pd ha ammesso che quei ...