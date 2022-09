Firenze, lavori: interruzioni e deviazioni di traffico nella settimana dal 26 settembre (Di lunedì 26 settembre 2022) Ponte Vespucci: Iniziano oggi, 26 settembre, i lavori di riqualificazione dell’impalcato e della pila lato centro di Ponte Vespucci. L’intervento prevede la riorganizzazione dell'intera carreggiata stradale del ponte con una importante novità, la realizzazione della pista ciclabile su entrambe le carreggiate L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 settembre 2022) Ponte Vespucci: Iniziano oggi, 26, idi riqualificazione dell’impalcato e della pila lato centro di Ponte Vespucci. L’intervento prevede la riorganizzazione dell'intera carreggiata stradale del ponte con una importante novità, la realizzazione della pista ciclabile su entrambe le carreggiate L'articolo proviene daPost.

