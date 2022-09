Fai | Flai | Uila pesca | bene rinnovo Ccnl imbarcati su pesca marittima

UfficialeY : RT @Agricolae1: #Pesca. @CislFai #Fai, @flaicgil #Flai, @UilaNazionale #Uilapesca: soddisfazione per rinnovo #ccnl imbarcati su natanti pes… - faicislromagna : RT @fai_cisl: #Lavoro, sottoscritto accordo #integrativo gruppo #Atisale, primo produttore di #sale marino italiano. Soddisfazione di Fai,… - UilaNazionale : RT @Agricolae1: #Pesca. @CislFai #Fai, @flaicgil #Flai, @UilaNazionale #Uilapesca: soddisfazione per rinnovo #ccnl imbarcati su natanti pes… - Agricolae1 : #Pesca. @CislFai #Fai, @flaicgil #Flai, @UilaNazionale #Uilapesca: soddisfazione per rinnovo #ccnl imbarcati su nat… - cornelliattilio : RT @fai_cisl: #Lavoro, sottoscritto accordo #integrativo gruppo #Atisale, primo produttore di #sale marino italiano. Soddisfazione di Fai,… -

Rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima che era scaduto il 31 dicembre 2021. A siglare l'intesa- Cisl,- Cgil, Uila - Pesca e le rappresentanze di Federpesca e di Coldiretti Impresa Pesca."Si tratta di un rinnovo importante, che dimostra come anche in un momento così critico per l'...Lo rendono noto Fedepesca e Coldiretti che, insieme a- Cisl, Uila Pesca e- Cgil hanno rinnova il contratto collettivo di lavoro proprio alla vigilia della ripresa in molte marinerie delle ...Milano, 26 set. (askanews) - Rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca ...(ASI) È stato rinnovato il CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima che riguarda circa 27.000 lavoratori e svolgono il proprio lavoro su circa 12.000 imbarcazioni.