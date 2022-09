F1, Lewis Hamilton ammette: “L’ottavo titolo mondiale non è un’ossessione” (Di lunedì 26 settembre 2022) Una stagione particolare e complicata. Lewis Hamilton ha dovuto calarsi nella parte di chi deve accontentarsi quest’anno in F1. Reduce da anni di vittorie e soddisfazioni, l’epilogo del campionato 2021 per Lewis è stato decisamente amaro, ricordando il successo del GP di Abu Dhabi di Max Verstappen che permise al pilota olandese della Red Bull di laurearsi per la prima volta in carriera campione del mondo. Quest’anno la vettura di Brackley non è nata sotto una buona stella e l’asso nativo di Stevenage ha sofferto non poco la situazione. Non è un caso che il britannico sia attualmente sesto nelle classifica piloti con 168 punti, preceduto tra gli altri anche dal suo più giovane compagno di squadra, George Russell, con 203 punti. Una stagione senza vittorie per Lewis che però non ha alcuna intenzione di ritirarsi, visto ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Una stagione particolare e complicata.ha dovuto calarsi nella parte di chi deve accontentarsi quest’anno in F1. Reduce da anni di vittorie e soddisfazioni, l’epilogo del campionato 2021 perè stato decisamente amaro, ricordando il successo del GP di Abu Dhabi di Max Verstappen che permise al pilota olandese della Red Bull di laurearsi per la prima volta in carriera campione del mondo. Quest’anno la vettura di Brackley non è nata sotto una buona stella e l’asso nativo di Stevenage ha sofferto non poco la situazione. Non è un caso che il britannico sia attualmente sesto nelle classifica piloti con 168 punti, preceduto tra gli altri anche dal suo più giovane compagno di squadra, George Russell, con 203 punti. Una stagione senza vittorie perche però non ha alcuna intenzione di ritirarsi, visto ...

