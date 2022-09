F1 | Hamilton | “Nessun problema con Verstappen | ha fatto il suo dovere”

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 settembre 2022) “Non c’è nulla in sospeso condopo il Mondiale dello scorso anno. Lui hail suo. Ho zero problemi con Max. Avreilo stesso, se mi fossi trovato nei suoi panni. Probabilmente fuori dalla macchina non abbiamo tanto rispetto reciproco, ma non c’è rancore”. Lewisin un piccolo estratto dallo speciale “Sir Lewis”, in onda questa sera alle 21 su Sky Sport F1, torna così a commentare il controverso GP di Abu Dhabi 2021, in cui il britannico si è visto penalizzare da una gestione decisamente discutibile della Direzione Gara, portando Maxal suo primo titolo iridato. SportFace.