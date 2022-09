Elezioni: Toti, “Poco tempo per consolidare la nostra proposta politica” (Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA – “Alcune prime, brevi considerazioni a spoglio ancora in corso. Una di carattere nazionale: non potevamo aspettarci in un solo mese, in piena estate, di consolidare una proposta politica nata in fretta, unendo esperienze diverse. Di certo gli elettori non l’hanno premiata come avremmo sperato. Le buone esperienze amministrative contenute nella lista “Noi Moderati”, pur sommate, non sono state sufficienti a costruire una proposta nazionale di buon consenso. Gli elettori di “centro” si sono divisi scegliendo più offerte, anche su poli opposti. C’è ancora molto lavoro da fare perché, su questo fronte, nessuno può ritenersi davvero soddisfatto, al netto delle dichiarazioni di maniera”. Lo scrive, sulle sue pagine social, Giovanni Toti di Noi Moderati. “Ora all’Italia serve un Governo stabile e ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA – “Alcune prime, brevi considerazioni a spoglio ancora in corso. Una di carattere nazionale: non potevamo aspettarci in un solo mese, in piena estate, diunanata in fretta, unendo esperienze diverse. Di certo gli elettori non l’hanno premiata come avremmo sperato. Le buone esperienze amministrative contenute nella lista “Noi Moderati”, pur sommate, non sono state sufficienti a costruire unanazionale di buon consenso. Gli elettori di “centro” si sono divisi scegliendo più offerte, anche su poli opposti. C’è ancora molto lavoro da fare perché, su questo fronte, nessuno può ritenersi davvero soddisfatto, al netto delle dichiarazioni di maniera”. Lo scrive, sulle sue pagine social, Giovannidi Noi Moderati. “Ora all’Italia serve un Governo stabile e ...

Lopinionista : Elezioni: Toti, 'Poco tempo per consolidare la nostra proposta politica' - ccombercat : @CPF02294951 Ma ...qua scrivono cosi?? - marco_furletti : RT @Uil_Liguria: Ghini, Uil Liguria: 'Presidente Toti, le elezioni sono passate: adesso ci aspettiamo che si cominci a lavorare per risolve… - smascerato : @GiovanniToti @ilsecoloxix Commenta i tuoi successi. Elezioni: in Liguria Toti si ferma al 2%. - ansa_liguria : Toti: 'Entro due settimane rimpasto giunta' -