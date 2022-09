Elezioni, ecco i big bocciati dagli elettori (Di lunedì 26 settembre 2022) Le Elezioni riservano sorprese in termini di candidati celebri non eletti. Si va dal ministro degli Esteri uscente, Luigi Di Maio, alla storica leader dei radicali ed ex ministra, Emma Bonino, fino al leghista Simone Pillon. Dopo 10 anni da deputato e 5 cinque da ministro il n.1 della Farnesina, Luigi Di Maio, non conquista il suo seggio in Parlamento. Alle Elezioni, nello stesso collegio di Napoli in cui si trovava Di Maio, era candidata, con Azione dopo la sua fuoriuscita da Forza Italia, anche Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale nel governo Draghi. Ha ottenuto solo il 7% circa. È probabile che nessuno degli ex membri di Forza Italia confluiti nella forza di Calenda – inclusa l’ex ministra Mariastella Gelmini – troverà posto in Parlamento. Da sin., Luigi Di Maio e Vittorio Sgarbi, entrambi fuori dal ParlamentoIn dubbio anche ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 26 settembre 2022) Leriservano sorprese in termini di candidati celebri non eletti. Si va dal ministro degli Esteri uscente, Luigi Di Maio, alla storica leader dei radicali ed ex ministra, Emma Bonino, fino al leghista Simone Pillon. Dopo 10 anni da deputato e 5 cinque da ministro il n.1 della Farnesina, Luigi Di Maio, non conquista il suo seggio in Parlamento. Alle, nello stesso collegio di Napoli in cui si trovava Di Maio, era candidata, con Azione dopo la sua fuoriuscita da Forza Italia, anche Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale nel governo Draghi. Ha ottenuto solo il 7% circa. È probabile che nessuno degli ex membri di Forza Italia confluiti nella forza di Calenda – inclusa l’ex ministra Mariastella Gelmini – troverà posto in Parlamento. Da sin., Luigi Di Maio e Vittorio Sgarbi, entrambi fuori dal ParlamentoIn dubbio anche ...

